رغم إصابة مساعديه بـ"كورونا".. نائب "ترامب" يستمر في مهامه بالحملة الانتخابية

البيت الأبيض أفاد بسلبية اختباره

قرر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في الحملة الانتخابية، بما في ذلك رحلة اليوم (الأحد) إلى ولاية كارولينا الشمالية؛ رغم ثبوت إصابة العديد من المساعدين المقربين منه بفيروس كورونا.

وذكر رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز للصحفيين أن أطباء البيت الأبيض سمحوا لـ"بنس" بالسفر بعد أن ثبتت إصابة العديد من مساعديه بالفيروس.

من ناحيته، بين ديفين أومالي المتحدث باسم نائب الرئيس، أن نتيجة اختبار "بنس" وزوجته سلبية.

وأضاف أن "بنس" سيحافظ على جدوله الزمني وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للموظفين الأساسيين.

ومن المقرر أن يلقي "بنس" كلمة في مسيرات في كينستون بولاية نورث كارولينا في وقت لاحق اليوم وفي هيبينج بولاية مينيسوتا غدًا.