غثيان وصرع.. مرض غامض يقتل شخصاً ويصيب المئات في الهند

اطباء يكشفون: المرضى عانوا مجموعة واسعة من الأعراض

تُوفي شخص واحد على الأقل وتم نقل 227 إلى المستشفى في ولاية أندرا براديش- جنوبي الهند، بعد إصابتهم بمرض غامض.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، قال الأطباء إن المرضى عانوا مجموعة واسعة من الأعراض من الغثيان إلى الصرع وفقدان الوعي.. ولا يزال المسؤولون يحققون في سبب المرض الذي اجتاح بلدة إيلورو في نهاية الأسبوع.

وقال مسؤول طبي في مستشفى إيلورو الحكومي لصحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية: «الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض الغامض، وخاصة الأطفال، بدأوا فجأة التقيؤ بعد أن اشتكوا من حرقان العين وأغمي على بعضهم أو عانوا نوبات صرع».

ولفت المسؤول إلى أن هناك 70 شخصاً خرجوا من المستشفى، فيما لا يزال هناك 157 آخرون يتلقون العلاج.

من جهته، قال آلا كالي كريشنا سرينيفاس، وزير الصحة في ولاية أندرا براديش، إن عينات دم المرضى لم تكشف أي دليل على وجود عدوى فيروسية.

وأضاف: «استبعدنا تلوّث المياه أو تلوّث الهواء كسبب للمرض بعد أن زار المسؤولون المناطق التي أصيب فيها الناس به. إنه مرض غامض والتحليل المختبري فقط هو الذي سيكشف ماهيته».

لكن حزب تيلوغو ديسام المعارض يصر على أن التلوّث هو سبب المرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الهند محاربة وباء كورونا، وهي تسجل ثاني أعلى عدد من حالات الإصابة بالفيروس في العالم.

وكانت ولاية أندرا براديش واحدة من أكثر الولايات تضرراً في البلاد، وسُجل فيها أكثر من 800 ألف حالة إصابة.