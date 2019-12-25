مقتل مطلوبين خلال عملية أمنية في حي العنود بالدمام

تحصّنا في منزل أحد المواطنين بحي العنود

قُتِل مطلوبان خلال عملية أمنية، ظهر اليوم، بحي العنود بالدمام، ولم تُكشف بعدُ هوية المطلوبين اللذين قُتِلا بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.

وأشارت المعلومات الأولية بأن المطلوبين تحصّنا في منزل أحد المواطنين بحي العنود بالدمام، وتمكّنت الأجهزة من القضاء عليه بعد عملية إطلاق نار، فيما لم يصب أحد المواطنين أو المارة بأذى.

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر من خلالها أصوات الطلاق النار بين رجال الأمن والمطلوبين أمنياً، كما أظهرت مقاطع الفيديو الوجود الأمني الكثيف لرجال الأمن في حي العنود بالدمام؛ لحفظ سلامة المواطنين وتحييد خطر المطلوبين.

ومن المتوقع أن يصدر بيان إعلامي من الأجهزة الأمنية تكشف فيه تفاصيل العملية.

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وسط أنباء عن اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين

مقتل اثنين من المطلوبين في عملية أمنية بالدمام

قالت إخبارية "العربية" إن اثنين من المطلوبين أمنياً قُتِلا في عملية أمنية في الدمام، وسط أنباء عن اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين.