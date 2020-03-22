"في البيت".. منصة خدمات تقدمها تطبيقات وطنية متوافقة مع توصية "الصحة"

تشتمل على فريق عمل من المتطوّعين

تحت شعار "عافاك الله.. جلوسك في البيت مسؤولية، نقدم لك خدمات وطنية مميزة يمكنك الحصول عليها من بيتك"؛ كان هذا اختصارًا لفكرة الريادي السعودي زين العابدين عصام توفيق، "في البيت" التي جاءت متوافقةً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

يقول زين العابدين عصام توفيق، خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لـ"سبق": "تولّدت الفكرة من إحساس عميق بالمسؤولية تجاه تعزيز ما تبذله الدولة من جهود وقائية من الفيروس؛ حيث أثمر اجتماع عقدته مع بعض الزملاء حول كيفية دعم رواد الأعمال، وإسهاماتهم في خدمة المجتمع في هذا الظرف، وجاءت فكرة بناء منصة تجمع الخدمات التي يقدمها الرواد باسم (في البيت)".

وأُطلقت هذه المنصّة الوطنية لهدف الإسهام في تعزيز هذا التوجه المهم؛ حيث تجمع المنصّة عدة خدمات وعروض تقدمها تطبيقات وطنية؛ ما يساعد المواطنين والمقيمين على تفادي الخروج من المنزل في هذه الأزمة، وتشتمل المنصة على جزء يُعنى بتجميع الخدمات المتاحة لتعزيز جهود أصحاب الأعمال.

وبيّن "زين العابدين": أن "المنصة تعرض الخدمات الموجودة بشكل مبسط وتحت تصنيفات مختلفة؛ مثل: توفير المعقمات، وخدمات العلاج عن بُعد، وخدمات التعليم عن بُعد، وتوفير الأطعمة، وتوفير حاجيات البيوت، وخدمات الترفيه، وخدمات أصحاب الأعمال، وتتوفر فيها روابط للخدمات وأكواد التخفيضات إن كانت الخدمة توفر ذلك".

وأضاف: "جاء اختيار الاسم ليعبر عن الهدف الأساسي للمنصة والخدمات التي تقدمها؛ بشكل يلبي دعوة الجهات المعنية للمواطنين والمقيمين لعدم التجمع والبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا عند الضرورة، فكان اختيار الاسم مناسباً للظروف الحالية وتوصية وزارة الصحة".

وأردف: "وجدنا تفاعلاً كبيراً من غالبية المنصات التي أخذت على عاتقها الإسهام في إنجاح جهود الدولة في تطبيق الإجراءات الوقائية؛ حيث قدم عدد من المنصات العروض والحسومات التشجيعية، وقد جاءتنا طلبات من دول أخرى ترغب توسيع نطاق المنصة، وكان آخرها اليوم من أحد الإخوة في الكويت".

وأشار إلى أن المبادرة تطوّرت الآن لتشتمل على فريق عمل من المتطوعين؛ كالمبرمجين والمصممين وخبراء مجالات مختلفة منها الإعلام، ونعمل حالياً على تطوير المنصة لتشمل خدمات إضافية وهوية جديدة تكفّلت بها شركة تصميم سعودية.