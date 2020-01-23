شاهد.. سائحة روسية: تجربتي بالرياض تفوق الوصف.. والتسهيلات المقدَّمة للسياح مذهلة

بقبلات الفرح حطت رحالها بالسعودية وعبَّرت عن شكرها لولي العهد

ترجمت السائحة الروسية "ريري" تقديرها للمملكة قيادة وشعبًا بقبلات الفرح والسرور بوصولها للمملكة، والاستمتاع بالبرامج التي تقدمها هيئة الترفيه والجهات المعنية بخدمة السياحة بالسعودية، منوهة بالتسهيلات التي تقدمها السعودية للسياح الأجانب كافة الذين يصلون عبر المطارات من مختلف دول العالم.

وتفصيلاً، قالت السائحة "ريري" عبر مقطع فيديو مترجم باللغة العربية، تم تداوله على نطاق واسع، إنه كان لديها انطباعات مغلوطة عن السعودية، تجلت حقيقتها لما وصلت للمملكة وسط التسهيلات المقدَّمة لكل مَن يفد للسعودية؛ إذ حصلت على التأشيرة بغضون عشر دقائق وسط ترحيب كبير من العاملين في المطارات، وحفاوة بالغة، تعكس ما يتمتع به أبناء السعودية من أخلاق ورقيّ بالتعامل مع السياح.

وقدمت السائحة الروسية شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله – على رعايته وعنايته بكل ما يسهم في تقديم الخدمة لزوار المملكة بقصد السياحة، مشيدة بالانفتاح الذي تشهده السعودية على العالم للاستفادة من المقومات التي تمتلكها السعودية في مجال السياحة وسط الدعم منقطع النظير للبرامج كافة الجاذبة للسياح.

ويُتوقع تدفُّق عدد كبير من السياح من روسيا بعد إطلاق نظام التأشيرات الجديد؛ إذ إن السعودية لديها شتاء جميل، وفي روسيا شتاء قاسٍ للغاية؛ ما يدفع الروس لزيارة السعودية في الشتاء للاستمتاع بالطقس الجميل والرائع.

وسمحت السعودية للأجانب من أي ديانة من 49 دولة، بما في ذلك روسيا، بالحصول على تأشيرات سياحية في مطارات السعودية، أو بشكل إلكتروني.