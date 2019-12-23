وسم "سعود القحطاني" يتصدر الترند العالمي بعد إنصافه من القضاء بقضية "خاشقجي"

مغردون: رفع راية لواء الدفاع عن بلاده بشرف

تصدّر وسم سعود القحطاني منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ تفاعل مغردون وإعلاميون؛ ليتصدر الوسم الترند، جاء ذلك بعد أن أعلنت النيابة العامة عن "صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهماً في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول"، مبينة أنه "تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ24 عاماً من المتهمين"، مؤكدة أنه "تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية". وتبرئة سعود القحطاني.

وحرص المشاركون في الوسم على التعبير عن فرحتهم بالبراءة، والتأكيد على عدالة القضاء بالمملكة، وأكد المغرد المعروف منذر آل شيخ مبارك في تغريدة: "قبل أن يتصدر اسم معالي المستشار سعود القحطاني الترند العالمي هذا اليوم تصدّر قلب كل سعودي محب لوطنه ولقيادته بإخلاصه وتفانيه في خدمة ولاته ووطنه، كل الحب والتقدير له ولكل سعودي مخلص، مرحباً معالي المستشار فالعلياء مكانك".

وقال الإعلامي عمر المحبوب عبر تغريدة في حسابه بـ"تويتر": "كسعوديين لم يساورنا الشك للحظة من براءة ونزاهة سعود القحطاني، ثقتنا في قضائنا وأبوخالد كبيرة".

وتابع: "العدالة قالت كلمتها، وظهر الحق، والرسالة الواضحة للعالم أجمع أننا في المملكة مدركون جيداً أن لا أحد فوق القانون".

وقال الشاعر فهد المساعد عبر حسابه في "تويتر": كلنا ثقة ومنذ اللحظة الأولى، بأن رجلاً مثل سعود القحطاني لا يمكن له إلا أن يكون على قدر ثقة قيادته ووطنه ومحبة أهله وإخوانه أبناء هذا الوطن.. يا هلا بسعود في قلوبٍ لم تبرحها".

وغرد الشاعر محمد السكران في أبيات شعرية قائلاً:

يا طيب راسك تقول وتامر وتنهى

واللي حكوا في غيابك وضعهم موسف

حتى القضية تقول إنك بري منها

براءة الذيب من دم النبي يوسف

وقال الكاتب في صحيفة "الشرق الأوسط" سلمان الدوسري: "سعود القحطاني رفع راية لواء الدفاع عن بلاده بشرف، وقاتل من أجلها بشرف، وتوارى عن ساحة المعركة بشرف، واليوم ظهرت الحقيقة، وعاد مجدداً بشرف، طوبى لمن كان الذود عن وطنه سلمه وحربه وشرفه".