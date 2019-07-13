نجاح عملية نوعية لإعادة ترميم وزراعة الحالب لطفل في أبها

يبلغ السابعة من عمره وكان يشتكي من آلام مزمنة

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال، من إجراء عملية نوعية ومعقدة تتضمن إعادة ترميم الحالب وزراعته في المثانة البولية (Mega Ureter) لطفل يبلغ السابعة من عمره، بعد أن كان يشتكي من آلام مزمنة، وذلك بقيادة الدكتور سعيد معلوي الشهراني، والدكتور صالح محمد الغامدي.

يشار إلى أن العديد من العمليات النوعية أجريت لجراحة المسالك البولية للأطفال بأحدث التجهيزات في مستشفى أبها للولادة والأطفال، الذي يحوي أغلب التخصصات الجراحية والباطنية الدقيقة للأطفال.

بدوره قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال، الدكتور وليد السنافي، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عائض عسيري، على دعمه المستمر؛ لتطوير الخدمات الصحية في المنطقة ومن ذلك مستشفى أبها للولادة والأطفال.