"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديثات أصدرتها "أبل"

المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم تنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها شركة أبل؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.

وذكر المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، وأوصت الشركة بتحديث المنتجات المستهدفة إلى نسخ أخرى.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة؛ حيث أصدرت أبل توضيحًا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي:

https://support.apple.com/en-us/HT201222