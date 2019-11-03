فتح باب الاستثمار لإنشاء مركز تقدير أضرار المركبات في مدينتي مكة وبريدة

لاختصار الإجراءات بعد الحادث بمنظومة متكاملة تشترك فيها الجهات ذات العلاقة

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عن فتح باب المنافسة لإنشاء وتشغيل مركز تقدير أضرار المركبات في مدينتي مكة المكرمة وبريدة؛ بهدف تسهيل واختصار الإجراءات بعد الحادث من خلال منظومة متكاملة تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتشغيل وتنظيم عمليات تقدير أضرار حوادث المركبات بشكل إلكتروني بمهنيّة واحترافية، ووفق المعايير والمقاييس العالمية.

وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات الراغبين في الاستثمار بإنشاء وتشغيل المراكز سيكون عبر الموقع الإلكتروني https://www.taqeem.sa حتى يوم 27 نوفمبر القادم.

ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية وأهدافها في التوسع في إنشاء وتشغيل مراكز تقدير أضرار المركبات من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية أعدتها الهيئة وتتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، حيث ستساهم هذه المراكز في ضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيراً من الإجراءات، ويسهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.

يشار إلى أن منظومة "تقدير" تم تدشينها بشكل رسمي نهاية عام 2018 في مدينة الرياض باعتماد 5 مراكز لتقدير أضرار المركبات أصدرت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 أكثر من 280 ألف تقرير تقدير، فيما يتم حالياً وبالشراكة مع القطاع الخاص إنشاء عدد من مراكز تقدير الأضرار في مدن (الدمام والخبر وجدة) وسيتم تشغيلها خلال الربع الأول من العام القادم.

وتهدف الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بالشراكة مع القطاع الخاص والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور إلى التوسع في إنشاء وتشغيل المراكز في مختلف مناطق المملكة بما يحقق خدمة أفضل للمستفيدين وتطبيق أهداف المنظومة.