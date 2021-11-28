التحالف يوجه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

‏استجابة فورية للتهديد وتتوافق مع القانون الدولي الإنساني

وجه تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

مؤكداً أنها عملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

‏‫وقال التحالف إن الضربات استجابة فورية للتهديد، وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي.