جدة .. انقلاب شاحنة يُصيب 7 أشخاص منهم اثنان في حالة حرجة

بوزيد: باشرته 4 فرق .. ثلاث حالات متوسطة وحالتان أُسعفتا بالموقع

تعرّض (7) أشخاص، صباح أمس الثلاثاء، إلى إصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة، وذلك في حادث انقلاب شاحنة على طريق الحرمين مقابل "الياسمين مول" بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد؛ لـ "سبق"، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة نتج عنه (7) إصابات.

وقال أبو زيد: إنه "فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر (997) هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد الشهري؛ إلى موقع الحادث، حيث وُجدت (7) إصابات: إصابتان حالتاهما خطيرتان، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابتان تمّ إسعافهما بالموقع".