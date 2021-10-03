تلوين الصقر.. رحلة ترفيهية يصحب فيها معرض الصقور والصيد زواره من الأطفال

أحد الأركان التفاعلية التي شهدت إقبالًا واسعًا من زوار المعرض

يخاطب معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بنسخته الثالثة؛ الذي انطلق، مساء الجمعة، بتنظيم من نادي الصقور السعودي ويستمر إلى 10 أكتوبر الحالي بمقره في ملهم (شمال الرياض)، زواره من الأطفال بأركان وفعاليات ممتعة، تبيّن مدى أهمية الصقر عند العرب، وما يشكله من تراث وتاريخ يثمنه إنسان الجزيرة العربية.

ويشكِّل ركن تلوين الصقر، أحد الأركان التفاعلية التي شهدت إقبالًا واسعًا من زوار المعرض من الأطفال.

تقول -المشرفة على ركن تلوين الصقر- منى الأحمد: "ركن تلوين الصقر عبارة عن نشاط تفاعلي يهدف إلى تعليم وربط الصغار مع الصقور، عبر تلوينهم لكراسة تحتوي على صورة للصقر، يتعرف من خلالها على مختلف أجزائه، وعقب الانتهاء من ذلك يتم عرض ما نفذه عبر شاشة كبيرة يرى خلالها عمله".

وأضافت: "يهدف الركن أيضًا إلى الارتقاء بهذا الموروث الأصيل السعودي، والوعي بأهميته وقيمته الوطنية، والاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات تفاعلية خصصت للأطفال".

ويعد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأضخم من نوعه في المنطقة، متضمنًا أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية، والقرية السعودية وركنًا لصقار المستقبل، بالإضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات المصاحبة التي يحملها في نسخته الثالثة، التي تأتي تزامنًا مع مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي يقام في المقر ذاته حتى 15 نوفمبر المقبل.