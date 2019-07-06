شهد شاهد من أهلها والقادم أسوأ .. "الفنادق التركية" تعترف: تراجع ضخم للسعوديين

فيما أكّدت مقارنة السنوات الثلاث الماضية تراجع زوّار الدول العربية في فترات متماثلة

قال موقع اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا، إن عدد السياح السعوديين انخفض بنسبة 33.2 % خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ عددهم عام 2018م، 182689 شخصاً، في حين بلغ عددهم عام 2019م، 122115 شخصاً؛ لتتراجع مرتبة السياح السعوديين في تركيا من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة.

وفي مقارنة أجراها الموقع خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بالفترة الحالية، شهد عدد الزوّار من الدول العربية في الفترة من يناير إلى مايو في المجموع، نسبة في الانخفاض وبالأخص من قِبل القادمين من السعودية.

وكانت صحيفة "هابرلار" التركية قد قالت: "تعد منطقة أوزنجول من أحد أهم المراكز السياحية في تركيا، إلا أن تراجع عدد السياح السعوديين كبير، مبينة هبوط الأعداد في هذه السنة 60 %، ويتوقع أن يكون الوضع أسوأ خلال هذا الموسم الصيفي.

وبهذا الصدد، قال مراد أيكوت؛ نائب رئيس جمعية السياح في منطقة أوزنجول، إن معدل الإشغال في المستوى المطلوب، لكن "الشيء الوحيد الذي نفتقده هو تراجع عدد ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، ولاحظنا ذلك في السنة الماضية، ولكن في هذه السنة لاحظناه بشكل أكبر ووصلت هذه النسبة إلى 60 %.

وأشار "أيكوت"؛ إلى أن الأماكن التي كان يُوجد فيها المواطنون السعوديون لا يأتي إليها السياح من الجنسيات الأخرى، وأضاف قائلًا: "وبعد تراجع السعوديين بدأوا يرتادون تلك المناطق، وعند النظر الآن إلى السياح في أزونجول، يتضح أن 50 % منهم مواطنون أتراك، والـ 50 % الأخرى سياح من جنسيات مختلفة".

وكانت السفارة والقنصلية السعودية قد حذّرتا السايح السعوديين من السفر إلى تركيا نتيجة أعمال السرقة ونشل الجوازات التي يتعرّضون لها؛ حيث أوضح القائم بالأعمال في القنصلية السعودية بإسطنبول مشاري الذيابي؛ أن السرقات التي يتعرّض لها السياح السعوديون متنوعة، وفي أكثر من مكان، خاصة في إسطنبول والمناطق السياحية والمولات، وأشار إلى أن "هناك انخفاضاً كبيراً في عدد السياح خلال الفترة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة".