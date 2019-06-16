الشؤون البلدية تدعو لإبداء المرئيات حول مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث

قالت: بهدف تحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، عن طلبها لمرئيات مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث؛ وذلك بهدف تحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": تعلن #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية عن نشر مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث عبر الموقع الالكتروني http://contractors.momra.gov.sa؛ بهدف استطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين لتحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية.

وأضافت: وتود الاطلاع وإبداء الملاحظات والمرئيات خلال شهر من تاريخه، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: classification@momra.gov.sa.