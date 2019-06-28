في ثاني صورة تذكارية.. شاهد ولي العهد مع قادة الـ20 داخل قاعة الاجتماعات

التقطت الأولى لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين عند بدء أعمال القمة

التقط قادة الدول العشرين المشاركون في قمة أوساكا اليابانية مجددًا؛ صورة تذكارية ثانية من داخل القاعة الرئيسية للقمة؛ قبل بدء اجتماعهم.


وأظهرت الصورة توسط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قادة المجموعة على طاولة الاجتماع.


وكان قد التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة مع انطلاق أعمال القمة اليوم الجمعة.

ويرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة أوساكا اليابانية.

محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 08:41 AM

التقطت الأولى لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين عند بدء أعمال القمة

في ثاني صورة تذكارية.. شاهد ولي العهد مع قادة الـ20 داخل قاعة الاجتماعات

صحيفة سبق الإلكترونية

أوساكا

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التقط قادة الدول العشرين المشاركون في قمة أوساكا اليابانية مجددًا؛ صورة تذكارية ثانية من داخل القاعة الرئيسية للقمة؛ قبل بدء اجتماعهم.


وأظهرت الصورة توسط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قادة المجموعة على طاولة الاجتماع.


وكان قد التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة مع انطلاق أعمال القمة اليوم الجمعة.

ويرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة أوساكا اليابانية.

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محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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