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سأل الله أن يزيح هذه الغمة عن الأمة والعالم أجمع

"العثيمين" يهنئ المملكة والعالم الإسلامي بحلول رمضان المبارك

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هنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الشعوب الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ، داعياً الله العلي القدير أن يزيح هذه الغمة عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.



كما قدّم تهانيه الحارة إلى دولة المقر؛ المملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما رفع معاليه التهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء في المنظمة.



وجدد الأمين العام نداءه إلى أن يكون هذا الشهر الفضيل فرصة سانحة يقتدي المسلمون بنظامه، ويقرنون عباداتهم وطاعاتهم بتحري الإجراءات المطلوبة للحيلولة دون تعاظم انتشار فيروس كورونا، لما في الالتزام من تحقيق للمقصد الشرعي، وحفظ النفس، من خلال التزام العادات الصحية، والتقليل من الاختلاط والتزام التباعد الاجتماعي، والتضرع إلى الله بالدعاء أن يرفع الغمة عن الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء.



وقال الأمين العام إن دلالات رمضان تؤكد على معاني الوسطية، وتجسيد التسامح والتعايش بين الناس، داعياً المسلمين كافة أن يتذكروا إخوانهم الذين يصومون في الملاجئ، والمهاجر، وأن يمدوا إليهم يد العون وأن يخلصوا لهم الدعاء في الأيام الفضيلة، وبخاصة المتضررون جراء هذه الجائحة.



وحثّ الأمين العام المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء على تمثل أخلاق الشهر الكريم، والتحلي بصورته المشرّفة من خلال اتباع ما دعا له الفقهاء وعلماء الدين بأن تكون ممارسة سنن وطاعات الشهر الكريم في البيوت، أو وفقاً لما تقرره أنظمة البلدان التي يعيشون فيها، وأن تكون هذه المناسبة رمزاً للعطاء للجميع وصورة إيجابية تنعكس على المسلمين وغير المسلمين.



وتضرع الأمين العام إلى المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة في هذا الشهر الفضيل.