"تعليم الليث" يستعرض سير أعمال الامتحانات التجريبية المحاكية للاختبارات الدولية

"الحازمي" أكّد أهمية تعزيز المهارات القرائية والكتابية لطلاب الابتدائي

ترأس مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" هدية محمد البركاتي؛ اجتماعًا بعدد من قيادات العمل التعليمي، اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإدارة لمتابعة سير أعمال الاختبارات التجريبية المحاكية للاختبارات الدولية PIRLS، مع اللجان الإشرافية والتنفيذية للاختبار (بنين - بنات) بإدارة التعليم بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع التقارير الأسبوعية لمشروع الفهم القرائي لطلاب الصف الرابع الابتدائي، كما ناقش التقارير المقدمة من الإشراف التربوي والاختبارات والقبول ومكاتب التعليم (بنين وبنات)، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال اللجان والدعم الفني للاختبارات، وجهود الإشراف التربوي ومكاتب التعليم والمدارس والنتائج المتحقّقة، واطلع على خطة سير العمل في مراحله القادمة، وفق الخطط والمبادرات الداعمة التي قامت بتنفيذها إدارة التعليم وأبرزها (مسابقة اقرأ معي)، بالإضافة للخطط العلاجية المقدمة من مكاتب التعليم.

وأكد "الحازمي" على أهمية تعزيز المهارات القرائية والكتابية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وتكثيف التطبيقات الكتابية وممارساتها اليومية، كما أثنى على جهود كافة العاملين في الميدان التعليمي بقطاعَي البنين والبنات، مطالبًا بمضاعفة الجهود لضمان جودة التنفيذ، وحرصًا على تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

يشار إلى أن إدارة التعليم بمحافظة الليث قد شرعت في تنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية PIRLS بشكل أسبوعي عبر «منصة مدرستي» وفق ما اعتمدته وزارة التعليم من آليات، بهدف رفع مهارات طلبة الصف الرابع الابتدائي (بنين - بنات) القرائية والكتابية، لقياس وتطوير مهاراتهم اللغوية.