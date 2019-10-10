قافلة "الندوة العالمية" الطبية تعالج 171 حالة مرضية في تنزانيا

تضم نخبةً مميزة من الأطباء ذوي الكفاءة العالية في مجالات عدة

انطلقت فعاليات القافلة الطبية الجراحية الرابعة التي تُنفّذها الندوة العالمية للشباب الإسلامي بإقليم زنجبار في تنزانيا لمدة (10) أيام في الفترة (16- 6/ 2/ 1441)هـ.

وتضم القافلة نُخبةً مميزة من الأطباء ذوي الكفاءة العالية في مجالات (الجراحة العامة، المسالك البولية، جراحة الأطفال)، وأنجزت في يومها الأول معاينة (171) حالة مرضية.

وتُواصل الندوة العالمية، جهودها الإنسانية في تسيير العديد من القوافل الطبية التي يحتاجها كثير من المرضى الذين يفتقدون الرعاية الطبية اللازمة، ولا يقوون على تكاليف العلاج، وإجراء العمليات الجراحية الخطيرة التي تتطلب كفاءات طبية عالية، كما تقدم الدواء المجاني الذي يسهم في شفائهم مما يعانون من أمراض.