جدة.. شاب ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي متبرعاً لها بكليته

في جراحة تكللت بالنجاح.. وحصل على وسام الملك عبدالعزيز

حصل الشاب أحمد سالم البارقي على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة بعد تبرعه بإحدى كليتيه لوالدته التي تعاني من فشل كلوي منذ عدة سنوات.

وأعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أنه استقبل الشاب "البارقي" ووالدته وأجريت لهما الفحوص اللازمة قبل إجراء الجراحة التي تكللت بالنجاح بفضل الله.

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16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 02:49 PM

في جراحة تكللت بالنجاح.. وحصل على وسام الملك عبدالعزيز

جدة.. شاب ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي متبرعاً لها بكليته

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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حصل الشاب أحمد سالم البارقي على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة بعد تبرعه بإحدى كليتيه لوالدته التي تعاني من فشل كلوي منذ عدة سنوات.

وأعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أنه استقبل الشاب "البارقي" ووالدته وأجريت لهما الفحوص اللازمة قبل إجراء الجراحة التي تكللت بالنجاح بفضل الله.

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