الإثارة تعود إلى ملاعب آسيا.. الاثنين المقبل يستكمل دوري الأبطال منافساته

بمشاركة النصر والهلال والأهلي والتعاون

تعود المنافسة والإثارة إلى ملاعب قارة آسيا، اعتباراً من يوم الاثنين، عندما تستأنف منافسات دوري أبطال آسيا في منطقة غرب آسيا، عبر المباريات التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام منافسات دور المجموعات الأدوار الإقصائية الخاصة بمنطقة غرب آسيا، وفق إجراءات وبروتكول طبي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمنظمين من مخاطر فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتم وضع هذه المعايير الطبية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تعود منافسات البطولة بعد ستة أشهر على التوقف.

وفي نهاية هذه المنافسات ستتعرف الجماهير على بطل منطقة غرب آسيا، والذي سيتأهل لمواجهة بطل منطقة الشرق في الدور النهائي.

ويطمح نادي الهلال حامل اللقب في مواصلة العروض القوية، ومحاولة الدفاع عن اللقب الذي توج به العام الماضي، وهو يتقابل يوم الاثنين مع باختاكور الأوزبكي على ملعب الجنوب ضمن المجموعة الثانية، حيث تنطلق المباراة عند الساعة 9:00 مساء بالتوقيت المحلي.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي نادي شباب الأهلي دبي وصيف بطل عام 2015 على ذات الملعب مع شهر خودرو الإيراني الذي يخوض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، علماً بأن الأخير قام مؤخراً بتعيين حارس المرمى الدولي السابق مهدي رحمتي على رأس جهازه الفني.

أما في المجموعة الأولى، فيلتقي نادي الأهلي السعودي مع الشرطة العراقي على ملعب خليفة الدولي، حيث يطمح كلا الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصته في بلوغ الأدوار الإقصائية.

يوم الثلاثاء، يلتقي نادي الدحيل القطري مع الشارقة الإماراتي على ملعب المدينة التعليمية عند الساعة 6:00 مساء ضمن المجموعة الثالثة، ويلي هذه المباراة على ذات الملعب عند الساعة 9:00 مساء ضمن ذات المجموعة لقاء يجمع التعاون مع بيرسيبوليس الإيراني.

في المجموعة الرابعة يلتقي نادي العين الإماراتي مع السد القطري على ملعب جاسم بن حمد، ويلي هذه المباراة لقاء النصر مع سيباهان الإيراني.