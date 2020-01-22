بـ750 مليون جنيه إسترليني.. سعوديون مهتمون بشراء فندق في وسط لندن

تم بناؤه عام 1906 من الأخوين باركلي

دخل مستثمرون سعوديون في مناقشات جادة مع مالكي فندق الريتز في لندن؛ حيث أبدت مجموعة سعودية اهتمامها بشراء أحد أشهر الفنادق في العاصمة البريطانية.

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مجموعة استثمارية في السعودية مهتمة بشراء فندق ريتز في لندن الذي تم بناؤه عام 1906، من الأخوين باركلي، ولم يوضح التقرير المبلغ المطلوب لإتمام العملية.

ونقل عن مصادر مطلعة أن مالكي الفندق الأخوين باركلي، يدرسان بيع الفندق برقم لا يقل عن 750 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا للتقرير؛ فإن الأخوين باركلي كانا قد اشتريا الفندق الذي يقع في وسط لندن، مقابل 75 مليون إسترليني في 1995، واستثمروا فيه عشرات الملايين لإعادته إلى ما هو عليه اليوم.