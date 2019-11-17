"تركي بن بندر" يبحث سبل التعاون العسكري مع قائد القوات الجوية الإماراتي

استعرضا آخر المستجدات والتطورات بالمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الأحد قائد القوات الجوية الإماراتية اللواء الركن الطيار إبراهيم بن ناصر العلوي وذلك على هامش ترؤسه وفد القوات المسلحة في معرض (دبي للطيران 2019م) ومؤتمر (دبي الدولي لقادة القوات الجوية).

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

