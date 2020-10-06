"القاسم" يتنحى عن كرسي رئاسة التعاون.. بعد 8 سنوات

قدم رئيس نادي التعاون محمد القاسم، اليوم الثلاثاء، خطاب استقالته وتنحيه عن كرسي الرئاسة بعد أن خدم النادي القصيمي لمدة 8 سنوات .
وأشار القاسم في رسالة عبر حسابه في "تويتر": "تقدمت اليوم باستقالتي .. والحمد لله على ما تحقق طوال هذه الفترة.. متمنياً لنادينا التوفيق" .
وما زال السباق في أوجه على كرسي الرئاسة، إذ كشفت تقارير عن عدة أسماء لتولي دفة النادي خلال المرحلة المقبلة أبرزها، الرئيس السابق محمد السراح، وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا.
السباق يشتعل بين "السراح" و"الحنايا"
قدم رئيس نادي التعاون محمد القاسم، اليوم الثلاثاء، خطاب استقالته وتنحيه عن كرسي الرئاسة بعد أن خدم النادي القصيمي لمدة 8 سنوات .
وأشار القاسم في رسالة عبر حسابه في "تويتر": "تقدمت اليوم باستقالتي .. والحمد لله على ما تحقق طوال هذه الفترة.. متمنياً لنادينا التوفيق" .
وما زال السباق في أوجه على كرسي الرئاسة، إذ كشفت تقارير عن عدة أسماء لتولي دفة النادي خلال المرحلة المقبلة أبرزها، الرئيس السابق محمد السراح، وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا.