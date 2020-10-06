"القاسم" يتنحى عن كرسي رئاسة التعاون.. بعد 8 سنوات

السباق يشتعل بين "السراح" و"الحنايا"

قدم رئيس نادي التعاون محمد القاسم، اليوم الثلاثاء، خطاب استقالته وتنحيه عن كرسي الرئاسة بعد أن خدم النادي القصيمي لمدة 8 سنوات .

وأشار القاسم في رسالة عبر حسابه في "تويتر": "تقدمت اليوم باستقالتي .. والحمد لله على ما تحقق طوال هذه الفترة.. متمنياً لنادينا التوفيق" .

وما زال السباق في أوجه على كرسي الرئاسة، إذ كشفت تقارير عن عدة أسماء لتولي دفة النادي خلال المرحلة المقبلة أبرزها، الرئيس السابق محمد السراح، وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا.