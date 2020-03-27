محافظ الأفلاج يوجّه بحملة واسعة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

شدد على ضرورة متابعة الأسعار وتوافر المواد الغذائية والتموينية

وجّه محافظ الأفلاج تركي الهزاني، الجهات المعنية البلدية ومكتب العمل وفرع وزارة التجارة بمتابعة أسواق المواد الغذائية والتموينية والخدمية والتأكيد على المراقبين بمضاعفة الجهود وتكثيف الجولات؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تنفيذها.

وتأتي هذه الحملة إنفاذاً للتوجيهات باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، لمنع تفشي فيروس كورونا بالأسواق، حرصًا على صحة وسلامة المتسوقين.



وأكد "الهزاني" على مضاعفة الجهد والمزيد من المتابعة والتأكيد على مراقبين البلدية المختصين بتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة؛ للتأكد من تطبيق التعليمات والالتزام بالنظافة والمطهرات والتعقيم واستخدام وسائل السلامة الصحية اللازمة في الأسواق والتموينات، وكذلك في أسواق الخضار والفواكه واللحوم والمخابز وإلزام جميع العاملين فيها بالتقيد بالتعليمات، والالتزام بإنفاذ ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتطبيق التعليمات بحق المخالفين بكل حزم، والمتابعة مع البنوك للالتزام بتعقيم أجهزة الصراف الآلية التابعة للبنوك في المحافظة ومراكزها وضرورة تعقيمها وضمان سلامتها .

كما أكد "الهزاني"، على المختصين بمكتب وزارة التجارة بالمحافظة بتكثيف الجولات لمراقبة الأسعار في الأسواق للمواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمحلات التجارية والخدمية، وتطبيق التعليمات بحق المخالفين وبحق كل من يقوم برفع الأسعار دون مبرر .

وأشار في الوقت نفسه على المختصين بمكتب العمل، بتكثيف الجولات التفتيشية على أسواق المواد الغذائية والمحلات التموينية والخدمية والصيدليات؛ للتأكد من التزامها بالتعليمات ونظامية العاملين فيها.