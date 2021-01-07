"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 يناير 2021، تسجيل 108حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363485 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355037 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6278حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2170 ) والحالات الحرجة ( 328) حالة.