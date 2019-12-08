لتعزز شفافية الخدمات.. "صحة مكة" تطلق بوابتها الإلكترونية الجديدة

ضمن منصة "تميز" للتسهيل على المديرين في إسناد المهام ومعرفة مدة الإنجاز

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، اليوم الأحد بمكتبه، التحديثَ الجديد لموقع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الذي احتوى على العديد من الخدمات؛ لتلبية احتياجات المستفيدين من منسوبي الصحة والمرضى والمراجعين إلكترونيًّا بيسر وسهولة، من خلال هذه المنصة.

وذكر "مطير" أن التحديث الإلكتروني الجديد يندرج تحت منصة "تميز" في مرحلته الأولى؛ للتسهيل على مديري الإدارات في إسناد المهام، ومعرفة مدة إنجاز الأعمال والخدمات الموكلة، كما سيتم وضع مؤشر عام يظهر على الموقع عن جميع الخدمات المقدمة لجميع المنشآت الصحية، وربطها مباشرة بمكتب المدير؛ حرصًا منا على الشفافية ومراعاة الصالح العام.

وأوضح أن أبرز الخدمات التي يقدّمها الموقع الجديد هي خدمة "التواصل مع المدير العام"، التي يتم من خلالها التواصل مع المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى العديد من الأقسام؛ منها: (الدعم الفني، الصيانة، هوية الموظف، صوتك يهمنا، استطلاع الرأي).

وبيّن مساعد المدير العام للصحة الإلكترونية المهندس محمد النفيعي، أنه سيتم إطلاق حملة (وعيك حمايتك) للأمن السيبراني، التي تهدف إلى رفع مستوى وعي مستخدمي أجهزة الكمبيوتر خاصة من منسوبي الصحة؛ لفهم المبادئ الأساسية في الاستخدام لتلك الأجهزة، وكيفية التعامل مع نظام الحماية لأمن الشبكة العنكبوتية ومنع المتطفلين من إيجاد ثغرات للتسلل إلى قاعة البيانات الخاصة بالمنشآت، أو الحصول على معلومات خاصة بها أو بالموظفين قد تُضر بمصلحتهم.

ودعا "النفيعي" منسوبي "صحة مكة المكرمة" للاستفادة من الخدمات المقدمة بالموقع، بالإضافة إلى تقييم جودتها من خلال طرح آرائهم ومقترحاتهم عبر القنوات الرسمية والمخصصة لذلك.