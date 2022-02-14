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على المسار الرابط بين محطة قطار الحرمين السريع و"جبل عمر"

الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تطلق مشروع النقل العام بالحافلات

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام بالحافلات ( حافلات مكة)، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات ‫المسجد الحرام.