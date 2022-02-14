الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تطلق مشروع النقل العام بالحافلات

على المسار الرابط بين محطة قطار الحرمين السريع و"جبل عمر"

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام بالحافلات ( حافلات مكة)، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات ‫المسجد الحرام.

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حافلات مكة

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14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 09:24 PM

على المسار الرابط بين محطة قطار الحرمين السريع و"جبل عمر"

الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تطلق مشروع النقل العام بالحافلات

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام بالحافلات ( حافلات مكة)، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات ‫المسجد الحرام.

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الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حافلات مكة

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