"التجارة" تحيل 9 مواطنين للداخلية بعدما جمعوا تبرعات لحفر آبار بالخارج

الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة أحالت تسعة مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة.

وقال متحدث التجارة اليوم: الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم، وكذلك نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم، بزعم أنها مرخصة من الوزارة.

3

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442 03:20 PM

الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم

"التجارة" تحيل 9 مواطنين للداخلية بعدما جمعوا تبرعات لحفر آبار بالخارج

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 341

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة أحالت تسعة مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة.

وقال متحدث التجارة اليوم: الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم، وكذلك نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم، بزعم أنها مرخصة من الوزارة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021