"التجارة" تحيل 9 مواطنين للداخلية بعدما جمعوا تبرعات لحفر آبار بالخارج

الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة أحالت تسعة مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة.

وقال متحدث التجارة اليوم: الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم، وكذلك نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم، بزعم أنها مرخصة من الوزارة.