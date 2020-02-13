بريطانيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا" في لندن

ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى تسعة.. تهديد خطير

أعلنت السلطات البريطانية، يوم أمس الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة لندن؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى تسعة.

ويوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد، أصيبوا بعد اتصالهم مع أحد المرضى المصابين بالفيروس داخل البلاد.

وذكرت الوزارة أنه تم نقل المرضى الأربعة الجدد، إلى وحدات الأمراض المُعدية في مستشفيات جايز، وسانت توماس، ورويال فري في العاصمة لندن.

ووفق "سكاي نيوز" قال بيان لوزارة الصحة البريطانية: إن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، يشكّل تهديدًا خطرًا ووشيكًا للصحة العامة".

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية في الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1.113 شخصًا، وعدد الإصابات إلى 44.653 حالة.

وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس؛ أكدت اللجنة الصحية في هوبي تسجيل 1.638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي.