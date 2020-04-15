رئاسة الحرمين لـ"سبق": مؤتمر إعلامي عن بُعد للحديث عن تدابير موسم رمضان المبارك

سيوضح فيه كل الإجراءات

كشف المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، لـ"سبق" أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس سيعلن خطة شهر رمضان المبارك؛ الاثنين المقبل.

وقال "حيدر": الاثنين المقبل سيعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خطة شهر رمضان المبارك في مؤتمر إعلامي عن بعد، وأنه في المؤتمر سيتم إيضاح كل الإجراءات المتعلقة بموسم رمضان المبارك.

وعن الرسائل المتداولة حول فتح العمرة تدريجياً وتركيب بوابات حرارية واستقبال أطباء مختصين لفحص زوار الحرمين كما هو متداول، قال "حيدر": "لم أسمع عنه من ذي قبل". لافتاً إلى أن المؤتمر سيوضح فيه كل الإجراءات المتعلقة بموسم رمضان.