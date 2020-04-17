بلجيكا: عدد الوفيات يتجاوز عتبة الخمسة آلاف نصفهم في دور للمسنين

سجلت 313 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة

تسبب وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من خمسة آلاف شخص في بلجيكا - أحد البلدان الأوروبية التي تسجل فيها أعلى أرقام للوفيات -، حسب حصيلة جديدة رسمية أعلنتها السلطات الصحية البلجيكية اليوم.

وسجلت 313 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، مما رفع الحصيلة إلى 5163، موضحةً أن نصف الوفيات 2586 في دور للمسنين.