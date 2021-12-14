"البحرين" تدين الهجوم الصاروخي لميليشيا الحوثي الإرهابية على خميس مشيط

اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني.. وأشادت بكفاءة ويقظة الدفاعات السعودية

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية في التصدي للصاروخ الباليستي وتدميره، مؤكدة موقف مملكة البحرين المتضامن مع المملكة العربية السعودية، والمساند لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها والمقيمين فيها وحماية أمنها واستقرارها.