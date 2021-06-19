الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر "مسيّرة مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": نتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة دون طيّار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية