أمانة عسير تزيل ٣٠٠ ألف م٢ من التعديات بأبها

غرف مبنية من البلك والحجر

أزالت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات، 300 ألف م٢ من الأحداث بشرق الإسكان بمدينة أبها.

وأوضح مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات "عبدالله محمد أبو عزيزة"، أن التعديات التي أزيلت تم استحداثها مؤخرًا.

وأشار إلى أنها كانت عبارة عن غرف مبنية من البلك والحجر، إضافة إلى عقوم ترابية وجدران من الحجر ومسوحات.

ولفت إلى أنه تم توجيه معدات الأمانة بمساندة قوة أمنية، وتمت إزالة جميع تلك الإحداثات والتعديات.

أكد مشرف قطاع شمال أبها بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات، "عبود سعد أبو طوارئ"، أن الأمانة تكثف الدور الرقابي على جميع المواقع بمنطقة عسير، وخصوصًا الأراضي الحكومية، مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المتجاوزين على الأراضي وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.