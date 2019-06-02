تكدُّس مئات السيارات على محطات البنزين تزامنًا مع "أزمة الكهرباء"

بعد انقطاع التيار في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

تشهد محطات البنزين بمدينة جازان ومحافظاتها تكدُّس مئات السيارات منذ ساعات وسط تنظيم من الجهات الأمنية؛ وذلك بعد انقطاع خدمة الكهرباء في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان عدد من المحطات قد وفَّرت مولدات احتياطية لخدمة المواطنين والمقيمين.

وشهدت اليوم مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.

من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.