الهند: يسمح لكل من يتجاوز 18 عامًا بالحصول على لقاح "كورونا"

وصل عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى نحو 15.1 مليون شخص

قررت الهند السماح لمواطنيها الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، بالحصول على اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19" بداية من الشهر المقبل.

وقالت الحكومة الهندية عبر بيان، إنها وفقًا للمرحلة الثالثة من الاستراتيجية، التي ستبدأ في الأول من شهر مايو القادم؛ فإنه سيتم السماح للحكومات المحلية بالشراء المباشر للقاحات من الشركات المصنعة.

وأشارت حكومة "ناريندرا مودي" إلى أنه سيُطلب من مصنعي اللقاحات، توفير 50% من جرعاتهم الشهرية للحكومة؛ بينما يمكن بيع الباقي لحكومات الولايات أو السوق المفتوحة.

ووصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الهند إلى نحو 15.1 مليون شخص، مع وفاة 179 ألف شخص حتى الآن.