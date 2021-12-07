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المجلس أكد الحرص على التواصل مع دول المجلس وتعزيز روابط الأخوّة لما فيه مصلحة شعوبها

الملك يُطلِع #مجلس_الوزراء على فحوى الرسائل التي بعثها لإخوانه قادة دول مجلس التعاون

عقد #مجلس_الوزراء اليوم جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين حيث أطْلع -حفظه الله- #مجلس_الوزراء على فحوى الرسائل التي بعثها لإخوانه قادة دول #مجلس_التعاون_لدول_الخليج_العربية، وتتصل بالعلاقات الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد المجلس بمناسبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها سمو #ولي_العهد لدول مجلس التعاون، ما توليه المملكة من الحرص على التواصل مع دول المجلس، وتعزيز روابط الأخوّة لما فيه مصلحة شعوبها، ويخدم آمالهم وتطلعاتهم، ويحقق المزيد من التنسيق والتكامل بينها في جميع الميادين.