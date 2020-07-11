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تشمل عدة محافظات حتى الـ8 مساء

"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.



وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.