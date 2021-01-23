تونس.. الاحتجاجات تتواصل مطالبة بتوفير الوظائف

انتشار أمني كثيف لقوات مكافحة الشغب

شهدت العاصمة التونسية اليوم السبت مظاهرات جديدة، كان بها مئات الأشخاص، طالبوا بتوفير الوظائف، ونددوا بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، بينما حاولت قوات الأمن إغلاق الشارع الرئيسي في العاصمة.



ورغم الانتشار الأمني الكثيف لقوات مكافحة الشغب وعربات الشرطة إلا أن جموع المحتجين تمكنوا من تحدي إغلاق شارع الحبيب بورقيبة، ووصلوا إلى هناك رافعين شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وفقًا لـ"فرانس 24".



وتمثل الاحتجاجات المستمرة أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ سنوات عدة مع اعتقال الشرطة مئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في مناطق عدة تزامنًا مع الذكرى العاشرة للثورة، التي جلبت الديمقراطية لتونس، لكنها فاقمت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.