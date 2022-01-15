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بلغ إجمالي الوفيات 232 ألفًا و732

كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتجاوز 10 ملايين و233 ألف حالة

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أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفع إلى 10 ملايين و233 ألفًا و431 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 232 ألفًا و732 حالة .

وأوضحت في بيان نشرته اليوم أن عدد المتعافين بلغ في المقابل 9 ملايين و83 ألفًا و385 شخصًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية العامة وخاصة ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي بهدف الحد من انتقال الفيروس وانتشاره.

