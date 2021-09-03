الأهلي يواجه ضمك وديًّا

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام فريق "ضمك" عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد السبت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وقد غلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية مساء اليوم، التي قادها المدرب الألباني بيسنيك هاسي.



وعمد مدرب الأهلي إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة على منتصف ملعب التدريبات، طبَّق من خلالها عددًا من الجُمل الفنية التي يود انتهاجها في مواجهة الغد.