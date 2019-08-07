"هيئة الرياض" تواصل توفير المصليات المتنقلة في الأماكن العامة

استفاد منها 5793 مصلياً في 20 موقعاً بالعاصمة والدوادمي

واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض توفير المصليات المتنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

واستفاد من المصليات الموزعة 5793 مصلياً بواقع 44 مواطناً على 7 مواقع في مدينة الرياض إضافة إلى 3 مواقع بمحافظة الدوادمي.

يشار إلى أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين.