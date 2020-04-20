نتيجة الأمطار.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالباحة

لعائلة يمنية نتيجة انحراف المركبة وعدم السيطرة عليها

باشرت الفرق المرورية والإسعافية في الباحة حادث انقلاب وارتطام مركبة لعائلة بعمود إنارة على طريق الباحة العقيق نتيجة الأمطار الغزيرة.

وبينت مصادر أن الحادث لعائلة يمنية نتيجة انحراف المركبة وعدم السيطرة عليها مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة والتي نتج عنها وفاة وأربع إصابات.

وقال المتحدث الرسمى باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني: حادث التصادم وقع ظهر اليوم وأسفر عن وفيات وإصابات.

وأضاف: غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم997 في تمام الساعة 13:51 بعد ظهر اليوم عن حادث انقلاب الموقع طريق العقيق نزول دله.

وأردف: تم توجيه أربع فرق إسعاف من الهلال الأحمر والقائد الميداني بقيادة عبدالله غرامة للموقع وفرقة وأيضاً من الدفاع المدني وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود سبع إصابات بالموقع من عائلة واحدة، منها إصابتان خطيرتان، وقد تم التدخل إسعافياً ونقلتها فرق الهلال الإحمر إلى مستشفى الملك فهد.

وتابع: هناك أربع إصابات عبارة عن إصابة خطيرة وإصابتين متوسطتي الخطورة وإصابة مستقرة، وتلقت جميعها الخدمات الإسعافية ونقلت لمستشفى العقيق العام عن طريق الهلال الأحمر، إضافة إلى حالة وفاة بالموقع.