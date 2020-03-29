"إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالًا غذائية للمتضررين من السيول بحضرموت

شملت مناطق تريوت وحضف ومغرات والغرتين وثوبة

استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس من الوصول بواسطة المروحية إلى المناطق الشرقية المحاصرة من مديرية السوم بمحافظة حضرموت نتيجة كارثة السيول، لتوزيع 150 سلة غذائية على 900 متضرر.

وشملت المساعدات الغذائية مناطق تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة، في إطار تدخلات المركز لمساعدة المتضررين من السيول في عدد من المحافظات اليمنية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 06:17 PM

شملت مناطق تريوت وحضف ومغرات والغرتين وثوبة

"إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالًا غذائية للمتضررين من السيول بحضرموت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس من الوصول بواسطة المروحية إلى المناطق الشرقية المحاصرة من مديرية السوم بمحافظة حضرموت نتيجة كارثة السيول، لتوزيع 150 سلة غذائية على 900 متضرر.

وشملت المساعدات الغذائية مناطق تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة، في إطار تدخلات المركز لمساعدة المتضررين من السيول في عدد من المحافظات اليمنية.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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