بلغت 94.7 مليار ريال.. الصادرات السلعية السعودية تقفز 77.4 % في سبتمبر

مقابل 53.4 مليار ريال بالشهر ذاته 2020 نتيجة تأثر التجارة العالمية بالجائحة

ارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 77.4 في المائة، لتبلغ 94.7 مليار ريال، مقابل 53.4 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، نتيجة تأثر التجارة العالمية في الفترة مقارنة بالعام الماضي بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كورونا.

وارتفعت الواردات السلعية 9.2 في المائة، لتبلغ 45.8 مليار ريال، مقابل 42 مليار ريال للشهر نفسه من 2020، وفق "الاقتصادية".