بلغت 94.7 مليار ريال.. الصادرات السلعية السعودية تقفز 77.4 % في سبتمبر

مقابل 53.4 مليار ريال بالشهر ذاته 2020 نتيجة تأثر التجارة العالمية بالجائحة

ارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 77.4 في المائة، لتبلغ 94.7 مليار ريال، مقابل 53.4 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، نتيجة تأثر التجارة العالمية في الفترة مقارنة بالعام الماضي بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كورونا.

وارتفعت الواردات السلعية 9.2 في المائة، لتبلغ 45.8 مليار ريال، مقابل 42 مليار ريال للشهر نفسه من 2020، وفق "الاقتصادية".

0

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 09:29 AM

مقابل 53.4 مليار ريال بالشهر ذاته 2020 نتيجة تأثر التجارة العالمية بالجائحة

بلغت 94.7 مليار ريال.. الصادرات السلعية السعودية تقفز 77.4 % في سبتمبر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 487

ارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 77.4 في المائة، لتبلغ 94.7 مليار ريال، مقابل 53.4 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، نتيجة تأثر التجارة العالمية في الفترة مقارنة بالعام الماضي بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كورونا.

وارتفعت الواردات السلعية 9.2 في المائة، لتبلغ 45.8 مليار ريال، مقابل 42 مليار ريال للشهر نفسه من 2020، وفق "الاقتصادية".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021