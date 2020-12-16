"آسياد 2030".. الوفد السعودي يطالب بإيقاف التصويت بعد ظهور لقطات تظهر إمكانية التلاعب

بند استضافة الألعاب الآسيوية 2030 الذي تقدمت به مدينتا الرياض والدوحة يتصدّر اجتماعات مسقط

طالب الوفد السعودي المشارك في عملية التصويت على اختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، بإيقاف التصويت بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيس الخاص بالتصويت تظهر إمكانية التلاعب بالنتائج.

وبدأ التصويت، في وقت سابق اليوم، حيث يتصدر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 الذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة الآسيوية، حيث قدمت بعثتا الدولتين عروضاً لملفيهما، وأعقب ذلك تقرير اللجنة المشكّلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطّلعت عن قرب على ما تضمنته ملفات المتقدمين.

ويتم التصويت إلكترونياً لأوّل مرّة من قبل عمومية المجلس الأولمبي بحضور 32 دولة، فيما كان تصويت الدول المتبقية الـ 13 إلكترونياً ويعلن بعدها رئيس المجلس اسم المدينة الفائزة، ليتم بعدها توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لأسياد آسيا 2030م.