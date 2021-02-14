ميناء ينبع التجاري يحقق رقمًا قياسيًّا بمعدلات الشحن خلال 24 ساعة

يعزز الصادرات الوطنية ويؤكد كفاءة وفعالية الميناء في مناولة المواد السائبة

حقق #ميناء_ينبع_التجاري رقمًا قياسيًّا جديدًا بمعدل شحن 18.675 ألف طن من مادة الكلنكر خلال 24 ساعة.

وبحسب موقع الميناء على "تويتر"؛ فإن جهود الميناء تُساهم في تعزيز الصادرات الوطنية، وتؤكد كفاءة وفعالية الميناء في مناولة المواد السائبة.