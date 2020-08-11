الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية

نفت تعرّض أحد المراكز لهجوم تخريبي

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية.

ونفت الرئاسة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تَعَرّض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية؛ مؤكدة أن الحدود مستقرة وآمنة.

الجيش الكويتي الحدود الكويتية الشمالية

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11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 08:24 AM

نفت تعرّض أحد المراكز لهجوم تخريبي

الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية.

ونفت الرئاسة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تَعَرّض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية؛ مؤكدة أن الحدود مستقرة وآمنة.

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الجيش الكويتي الحدود الكويتية الشمالية

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