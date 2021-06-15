وزير الشؤون الإسلامية يواسي "السبيعي" في وفاة والدته

واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، في وفاة والدته التي انتقلت إلى رحمة الله قبل عدة أيام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير "آل الشيخ" لـ"السبيعي"، وقدّم خلال الاتصال واجب التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان.

فيما شكر "السبيعي" باسمه ونيابة عن أسرته، الوزير على ما أبدى من مشاعر صادقة ومواساة أبوية غير مستغربة منه، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء وأوفاه".

كما قدم "السبيعي" شكره وتقديره لكل من واساهم وأسرته بمصابهم الجلل عبر الاتصال الهاتفي، سائلًا الله ألا يري الجميع أي مكروه وأن يغفر لوالدته ويسكنها فسيح جناته.