وفاة و٧ إصابات في "حادث الجبلات" على طريق الباحة - الطائف

9 فرق إسعافية باشرته وشاركت في إنقاذ وإخراج المصابين

تعرض ثمانية أشخاص لإصابات متعددة منها إصابتان احتاجتا إلى تدخل سريع من فرق الهلال الأحمر بالباحة لعمل إنعاش قلبي رئوي، وخمس إصابات خطيرة، وحالة وفاة واحدة، وذلك نتيجة حادث تصادم بين مركبتين مساء اليوم على طريق الجبلات باتجاه الطائف، فيما شاركت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني في إنقاذ وإخراج المصابين.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني إنه ورد بلاغ عن حادث تصادم في تمام الساعة 21:48 مساء اليوم السبت 2 / 12 / 1440هـ بالجبلات باتجاه الطائف.

وأضاف: تم توجيه 6 فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ وثلاث فرق من إسعاف الصحة حسب البلاغ الوارد للعمليات بأن يوجد تعدد إصابات بالموقع.

وأردف أنه عند وصول أول فرقة أفاد بوجود ثماني إصابات منها إصابتان cpr وخمس إصابات خطيرة وحالة وفاة بالموقع، وتم التعامل مع الإصابات الخطيرة ونقلها لمستشفى قيا ومستشفى القرى ومستشفى الملك فهد بالباحة.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر باشروا الحادث

تصادم على طريق الباحة - الطائف يخلف 7 إصابات

تباشر الجهات ذات العلاقة من المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر بالباحة، حادث تصادم في الجبلات، على طريق الباحة- الطائف، ونتج عنه أكثر من 7 إصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة.

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